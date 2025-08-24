Dette skriver utenlandske aviser på lederplass
Huset til USAs tidligere sikkerhetsrådgiver John Bolton ble fredag ransaket av føderalt politi. President Donald Trump tror at han kan bruke embetet til å drive personlig vendetta. Dette var en av risikoene ved andre presidentperiode, og det har blitt verre enn vi forestilte oss.
I valgkampen lovet Trump velgerne sine at han hadde større ting i tankene enn hevn mot sine politiske motstandere. Men det blir stadig klarere at gjengjeldelse utgjør en stor del, kanskje den største delen, av hvordan han vil definere suksess i sin andre periode.
Det er vanskelig å se razziaen som noe annet enn hevn. Bolton falt i unåde hos Trump i hans første periode og skrev deretter en bok om sine erfaringer i Det hvite hus mens Trump fortsatt var president. Trump forsøkte uten hell å stoppe utgivelsen. Presidenten hevdet senere at Bolton hadde røpet gradert informasjon, selv om boken hadde vært gjennom en omfattende forhåndsgjennomgang i Det hvite hus for å fjerne slikt materiale.
Det er lite sannsynlig at Bolton har brutt noen lover om statshemmeligheter, og han har i hvert fall ikke delt noe slikt med oss i løpet av vårt lange samarbeid med ham. Men kanskje Trump mener at prosessen i seg selv skal være straffen, selv om det til slutt ikke kommer noen straffesak.
Stadig færre leser bøker, aviser eller magasiner for fornøyelsens skyld. I USA leser bare 16 prosent av befolkningen på fritiden, mot 28 prosent for to tiår siden. Oppmuntring til lesing i barndommen, biblioteker og offentlig støtte kan snu denne trenden.
En tredjedel av kommunene i Niedersachsen krever mer eiendomsskatt enn det politikerne har gitt uttrykk for. Vreden over løftebruddet er berettiget – men problemene stikker dypere. Hver eneste forbunds- og delstatsregjering har gitt kommunene stadig nye oppgaver de siste årene.
Donald Trump har antydet støtte til en eventuell fredsbevarende styrke i Ukraina, men kan han stoles på? Det vil være katastrofalt å ha en styrke som ikke får støtte dersom den blir angrepet. Det ville være den seieren Vladimir Putin lengter mest etter.