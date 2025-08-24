Wall Street Journal: – Trumps styre ble verre enn vi forestilte oss

President Donald Trump tror at han kan bruke embetet til å drive personlig vendetta, skriver The Wall Street Journal.

Publisert 10:30
Article lead
FÅR KRITIKK: USAs president Donald Trump holder FIFA-troféet i Det hvite hus fredag.  Foto: Bloomberg
Anders Horntvedt
Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Huset til USAs tidligere sikkerhetsrådgiver John Bolton ble fredag ransaket av føderalt politi. President Donald Trump tror at han kan bruke embetet til å drive personlig vendetta. Dette var en av risikoene ved andre presidentperiode, og det har blitt verre enn vi forestilte oss.

I valgkampen lovet Trump velgerne sine at han hadde større ting i tankene enn hevn mot sine politiske motstandere. Men det blir stadig klarere at gjengjeldelse utgjør en stor del, kanskje den største delen, av hvordan han vil definere suksess i sin andre periode.

Det er vanskelig å se razziaen som noe annet enn hevn. Bolton falt i unåde hos Trump i hans første periode og skrev deretter en bok om sine erfaringer i Det hvite hus mens Trump fortsatt var president. Trump forsøkte uten hell å stoppe utgivelsen. Presidenten hevdet senere at Bolton hadde røpet gradert informasjon, selv om boken hadde vært gjennom en omfattende forhåndsgjennomgang i Det hvite hus for å fjerne slikt materiale.

Det er lite sannsynlig at Bolton har brutt noen lover om statshemmeligheter, og han har i hvert fall ikke delt noe slikt med oss i løpet av vårt lange samarbeid med ham. Men kanskje Trump mener at prosessen i seg selv skal være straffen, selv om det til slutt ikke kommer noen straffesak.

FIKK HUSET RANSAKET: Tidligere sikkerhetsrådgiver John Bolton. Foto: NTB

Financial Times

Stadig færre leser bøker, aviser eller magasiner for fornøyelsens skyld. I USA leser bare 16 prosent av befolkningen på fritiden, mot 28 prosent for to tiår siden. Oppmuntring til lesing i barndommen, biblioteker og offentlig støtte kan snu denne trenden.

Die Welt

En tredjedel av kommunene i Niedersachsen krever mer eiendomsskatt enn det politikerne har gitt uttrykk for. Vreden over løftebruddet er berettiget – men problemene stikker dypere. Hver eneste forbunds- og delstatsregjering har gitt kommunene stadig nye oppgaver de siste årene.

The Economist

Donald Trump har antydet støtte til en eventuell fredsbevarende styrke i Ukraina, men kan han stoles på? Det vil være katastrofalt å ha en styrke som ikke får støtte dersom den blir angrepet. Det ville være den seieren Vladimir Putin lengter mest etter.

