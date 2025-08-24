Fyrer løs mot USA: – Problemet er uløselig

Irans øverste leder, ayatollah Ali Khamenei, sier søndag at situasjonen med USA er «uløselig» og konstaterer at landet ikke vil gi etter for amerikansk press, melder Reuters.

Uttalelsene kommer kort tid etter at Iran og europeiske land ble enige om å gjenoppta samtaler om atomprogrammet i landet.

Frankrike, Storbritannia og Tyskland har truet med å gjeninnføre FN-sanksjoner mot Iran dersom landet ikke returnerer til forhandlingsbordet. De vestlige landene mistenker Iran for å utvikle atomvåpen, mens Teheran påstår at det kun ønsker å produsere kjernekraft.

– De vil at Iran skal være lydig overfor Amerika. Den iranske nasjonen vil stå imot med all sin kraft mot dem som har slike feilaktige forventninger, sier Khamenei.

Forhandlingene mellom USA og Iran har ifølge Reuters stanset helt opp etter at USA og Israel bombet iranske atomanlegg i juni.

– De som ber oss slutte med slagord mot USA og ønsker direkte forhandlinger, ser bare overflaten. Dette problemet er uløselig, sier Khamenei.