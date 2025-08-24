– Jeg mener russerne har gjort betydelige innrømmelser til president Trump for første gang på tre og et halvt år med denne konflikten. De har faktisk vist vilje til å være fleksible på noen av sine kjernekrav, sa Vance under NBC-programmet «Meet the Press with Kristen Welker».

Han avviser påstander om at Moskva sinker en mulig fredsavtale i Ukraina.

Vance mener at Moskva har gått med på å anerkjenne at «Ukraina vil ha territoriell integritet etter krigen», selv om han unngikk å kommentere hvorvidt Ukraina etter krigen vil ha samme grenser som før den russiske invasjonen.

– Har de gjort alle nødvendige innrømmelser? Selvfølgelig ikke. Men vi gjør fremgang, sa den amerikanske visepresidenten.

Trump og Putin møttes i Alaska tidligere denne måneden. Vance mener at Trump har vært involvert i en «svært aggressiv og energisk diplomatisk innsats» den siste tiden.