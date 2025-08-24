Tysklands forbundskansler Friedrich Merz (CDU) mener landet må se seg om etter nye handelspartnere de kommende årene, i kjølvannet av handelsavtalen mellom USA og EU, melder Reuters.
– Hvordan håndterer vi verdenshandelen hvis for eksempel amerikanerne ikke lenger er klare for å spille etter reglene til Verdens handelsorganisasjon, spurte Merz under en åpen dag med den tyske regjeringen søndag.
– Vi burde søke etter partnere i verden som deler vårt tankesett, sier han.
På tampen av juli kom USA og EU frem til en rammeavtale som innebærer 15 prosents toll på EU-varer, etter forhandlinger mellom EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen og USAs president Donald Trump.
– Vi trenger gode økonomiske forbindelser med USA, og vi har kanskje sluppet billig unna, sier Merz, som like fullt tar til orde for å søke handelsmuligheter i Sør-Amerika, Asia og Afrika – muligheter han tror kan være til gjensidige nytte.
– Står midt i en krise
Lørdag sa Merz i en tale at det er langt vanskeligere enn først antatt å løse Tysklands økonomiske problemer, etter at nye tall dagen før hadde vist at den tyske økonomien krympet med 0,3 prosent i andre kvartal.
«Vi er ikke bare i en periode med økonomisk svakhet, vi står midt i en strukturell krise, » sa forbundskansleren.
Han trakk Volkswagens kraftige resultatfall frem som et eksempel på næringslivets utfordringer, der problemet ligger i kostnadsnivået snarere enn i kvaliteten.
Søndag har Merz også trukket frem landets trygdesystemer og argumentert for at regjeringen må begrense velferdsutgiftene, ifølge Reuters.