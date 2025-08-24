Tyskland etter Trump-toll: Må ha nye partnere

Kanskje har Europa sluppet billig unna, men Tysklands forbundskansler vil fortsatt ha nye handelspartnere – som deler tyskernes tankesett.

Publisert 20:54 | Oppdatert 21:10
PÅ PARTNERJAKT: Tysklands forbundskansler Friedrich Merz (t.v.), her fra da han deltok på Nato-toppmøtet i Haag i juni, sammen med USAs president Donald Trump. Foto: Lina Selg/Bloomberg
Tysklands forbundskansler Friedrich Merz (CDU) mener landet må se seg om etter nye handelspartnere de kommende årene, i kjølvannet av handelsavtalen mellom USA og EU, melder Reuters.

– Hvordan håndterer vi verdenshandelen hvis for eksempel amerikanerne ikke lenger er klare for å spille etter reglene til Verdens handelsorganisasjon, spurte Merz under en åpen dag med den tyske regjeringen søndag.

– Vi burde søke etter partnere i verden som deler vårt tankesett, sier han.

På tampen av juli kom USA og EU frem til en rammeavtale som innebærer 15 prosents toll på EU-varer, etter forhandlinger mellom EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen og USAs president Donald Trump.

– Vi trenger gode økonomiske forbindelser med USA, og vi har kanskje sluppet billig unna, sier Merz, som like fullt tar til orde for å søke handelsmuligheter i Sør-Amerika, Asia og Afrika – muligheter han tror kan være til gjensidige nytte.

– Står midt i en krise

Lørdag sa Merz i en tale at det er langt vanskeligere enn først antatt å løse Tysklands økonomiske problemer, etter at nye tall dagen før hadde vist at den tyske økonomien krympet med 0,3 prosent i andre kvartal.

«Vi er ikke bare i en periode med økonomisk svakhet, vi står midt i en strukturell krise, » sa forbundskansleren.

Han trakk Volkswagens kraftige resultatfall frem som et eksempel på næringslivets utfordringer, der problemet ligger i kostnadsnivået snarere enn i kvaliteten.

Søndag har Merz også trukket frem landets trygdesystemer og argumentert for at regjeringen må begrense velferdsutgiftene, ifølge Reuters.

