SpaceX avlyste prøveoppskyting

– Vi avbryter Starship tiende flygning i dag for å gi tid til å rette et problem med bakkesystemene, sier SpaceX på X – også eid av Musk – om prøveoppskytingen som skulle skje fra selskapets base sør den amerikanske delstaten texas.

52 meter høye Starship sto klar på rampen, montert oppå den 70 meter høye bæreraketten Super Heavy.

Avlysningen er nok et tilbakeslag for arbeidet med utviklingen av neste generasjons SpaceX-rakett etter problemer under flere tester tidligere i år.

Gigantraketten er viktig for selskapets fremtid og for Musks ambisjoner om å nå Mars. Han vil også bruke den til å sende opp tyngre Starlink-satellitter, og Nasa håper å bruke den til å sende mennesker til månen i 2027 – den første bemannede måneferden siden Apollo-programmet ble avsluttet i 1972.