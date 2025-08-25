Så mange fikk bot den første skoleuken

– Etter den første uken med aktiv kontrollvirksomhet rundt skolene er det høy fart og uoppmerksomhet ved bruk av mobiltelefon under kjøring som får de store utslagene i form av forenklede forelegg, sier seksjonssjef for trafikk- og sjøtjeneste i Oslo politidistrikt, Tomm Berger, i en pressemelding.

Det er gitt 555 forenklede forelegg. Av disse gjelder 201 tilfeller hastigheter på over 10 km/t over fartsgrensen. Sju personer har mistet førerkortet.

I tillegg har 138 bilførere fått bot for ulovlig bruk av mobiltelefon under kjøring, 17 personer er bøtelagt for manglende bruk av bilbelte, og 101 syklister har fått forelegg på 1.900 kroner for å ha syklet på rødt lys.

– Sjåfører har et særlig ansvar for at barn ikke skades på skoleveien. Det å følge fartsgrensen og ha fokus rettet mot trafikkbildet bidrar til å redusere faren for trafikkulykker med skolebarn involvert, sier Berger.

Nøkkeltall fra kontrollene:

555 forenklede forelegg, hvorav 201 for hastighet mer enn 10 km/t over fartsgrensen.

7 førerkortbeslag

138 har fått bot for ulovlig bruk av mobiltelefon under kjøring.

17 har fått bot for ikke å bruke bilbelte.

101 syklister er bøtelagt for å sykle mot rødt lys.

