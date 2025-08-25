LO, SV og Rødt: Har pensjonssparing i selskaper de vil svarteliste

I åtte ulike fond er SV investert i sju selskaper som partiet selv har svartelistet, viser en gjennomgang Dagens Næringsliv har gjort ved hjelp av Bloomberg. Blant disse er den tyske våpenprodusenten Rheinmetall, Airbnb og Expedia.

Partiet har nå bedt om en ny oversikt over selskaper i porteføljen for å sikre at de ikke har pensjonssparing i selskaper som bidrar til Israels krigsforbrytelser, okkupasjon og folkemord, skriver partisekretær Audun Herning i en epost til avisen.

– Det er ikke aktuelt for SV. Våre ansatte skal ikke tjene penger på et pågående folkemord. Om Sparebank1 ikke kan garantere at pensjonssparingen for våre ansatte ikke er investert i noen av disse selskapene, vil vi ta konsekvensen av det, skriver Herning.

LO-kongressen vedtok i mai at oljefondet bør ut av 47 selskaper. Ifølge DN sparer LO pensjon i 25 av disse selskapene gjennom KLP-fondene. Også Rødts pensjonssparing for sine ansatte omfatter selskaper fra LOs boikott-liste, som Rødt har støttet. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen sier de vil si opp avtalen med Gjensidige dersom det stemmer at selskapet ikke lever opp til standardene og viser vilje til å innrette seg.