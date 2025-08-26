Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

Die Welt

Forbundskansler Friedrich Merz har med rette påpekt at Tyskland ikke lenger har råd til sin nåværende velferdsstat. Men nå må han også levere, og klare å vinne frem mot sin sosialdemokratiske partner i regjering.

Sosialdemokratene og partileder Lars Klingbeil har først og fremst brukt sommerferien til å forsikre borgerne om at det ikke vil komme noen vesentlige innsparinger i velferdsstaten. Det er uansvarlig. Ikke bare næringslivsorganisasjoner, men også ledende økonomer i landet advarer mot et sammenbrudd i de sosiale systemene som uunngåelig vil komme hvis det ikke raskt og resolutt tas grep.

Kristendemokrater og sosialdemokrater har nå sammen den historiske oppgaven med å stabilisere Tysklands velferdsstat i grunnvollene.

Uten en vekstagenda vil Tyskland om senest ti år være et gjeldstynget og økonomisk svakt land uten evne til å finansiere pensjoner, omsorg eller helsevesen i sin nåværende form.

Alle disse systemene kommer på grunn av aldringen inn i en dramatisk ubalanse. Kostnadene til statspensjoner og mottakere av borgerlønn kommer i tillegg.

For å sikre det, må også insentivene for den arbeidsdyktige befolkningen økes merkbart. Det er fatalt at kombinasjonen av borgerlønn, bostøtte og barnetillegg gjør det attraktivt for mange å ikke arbeide eller bare jobbe lite.

Også blant dem som finansierer systemet synker arbeidsviljen når den absurd høye skatte- og avgiftsbelastningen på arbeidstakere stadig øker.

VIL TA GREP: Tysklands forbundskansler Friedrich Merz. Foto: Bloomberg

Les også Lysglimt i tysk krise: – Vi er ikke der ennå Optimismen blant tyske bedrifter har krøpet opp til det høyeste på halvannet år. – Ikke nok til å skape reelt håp om vekst, sier sjeføkonom.

The Wall Street Journal

Donald Trump hadde rett da han utbrøt at president Biden «ikke ville la Ukraina SLÅ TILBAKE, bare FORSVARE SEG.» Men gjør hans egen administrasjon egentlig så mye annerledes? Trump kan avslutte krigen på ved å få Vladimir Putin til å innse at kostnadene blir for høye til å fortsette.

Financial Times

Narkotikahandelen har aldri vært så organisert eller lønnsom som nå. Kriminelle gjenger har spredd sine fangarmer på tvers av flere kontinenter og utvidet virksomheten til nye områder. Det er en etablert sannhet at krigen mot narkotika har mislyktes.

Dagens Industri

De seneste ukene har Dagens Industri avslørt hensynsløse aksjesvindlere i sosiale medier. Ved hjelp av falske annonser på Facebook, der kjente svenske finansprofiler misbrukes, lokkes småsparere inn i chatte­grupper på WhatsApp. Denne svindelvirksomheten må Facebook stoppe.

Les også Wall Street Journal: – Trumps styre ble verre enn vi forestilte oss President Donald Trump tror at han kan bruke embetet til å drive personlig vendetta, skriver The Wall Street Journal.