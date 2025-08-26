Trump sparker styremedlem i sentralbanken

Trump øker dermed presset på sentralbanken – ofte bare om talt som The Fed – som i utgangspunktet er uavhengig. Presidentens myndighet til å fjerne folk fra stillinger og verv i banken er begrenset, men Trump mener anklagene mot Cook er nok til å kaste henne ut av styret.

– Jeg har besluttet at det er tilstrekkelig grunnlag for å fjerne deg fra stillingen din, skriver han i et brev til Cook og viser til sentralbankloven.

Tidligere denne måneden sa Cook at hun «ikke hadde noen planer om la seg mobbes til å trekke seg», men at hun tok spørsmålene som ble stilt ved hennes økonomiske bakgrunn alvorlig.

Trump mener en formell rettslig henvisning er tilstrekkelig grunnlag til å tro at Cook kan ha gitt uriktige opplysninger i en eller flere låneavtaler.

Presidenten har en rekke ganger angrepet The Fed og sentralbanksjef Jerome Powell fordi han er misfornøyd med at rentene ikke settes ned. Han har også truet med å sparke Powell, hvis åremål utløper i mai neste år.

