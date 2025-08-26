Frp lover full stans i elektrifisering av oljefelt

Til Klassekampen sier Listhaug at hun mener energi- og klimapolitikken er overmoden for en realitetsorientering.

Frp-lederen lover at et av de aller største tiltakene for å kutte utslipp i Norge – elektrifisering av oljeplattformer med kraft fra land – ikke vil få lov til å fortsette på hennes vakt.

– Vi sier nei til alle nye elektrifiseringsprosjekter med kraft fra land som klimatiltak, sier Listhaug.

I dag er 14 av de 38 olje- og gassfeltene på norsk sokkel helt eller delvis elektrifisert med kraft fra land, og det er planer om at flere skal elektrifiseres innen 2030.

Hildegunn Blindheim, administrerende direktør i Offshore Norge, sier det viktigste for norsk olje- og gassnæring er forutsigbarhet og stabile rammebetingelser.

Hun sier det er avgjørende at selskapene kan fortsette både med elektrifiseringsprosjektene som allerede er vedtatt, og de som så langt bare har fått tilgang på kraft.

– Redusert elektrifisering kan medføre svekket konkurransekraft og at Norge utover 2030-tallet vil måtte velge mellom å forlenge levetiden på olje- og gassfelt, eller å stenge produksjonen tidligere enn nødvendig, sier Blindheim.

