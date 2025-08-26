Xi hyller forholdet mellom Kina og Russland

Kinas forhold til Russland er stabilt og av stor strategisk betydning, sier president Xi Jinping.

Publisert 09:27
HYLLER FORHOLDET: Samarbeidet mellom Kina og Russland er en stabil kilde til verdensfred, mener Kinas president Xi Jinping, her i samtale med Russlands president Vladimir Putin under markeringen av 80-årsdagen for Sovjetunionens seier over Nazi-Tyskland i mai i år. Foto: RIA Novosti / AP / NTB
NTB
Xi tok tirsdag imot lederen for underhuset i den russiske nasjonalforsamlingen, Vjatsjeslav Volodin, og hyllet det gode samarbeidet mellom de to landene.

Samarbeidet mellom Kina og Russland er «en stabil kilde til verdensfred», sa han ifølge den statlige kinesiske kringkasteren CCTV.

Xi understreket videre viktigheten av «å forene det globale sør, opprettholde ekte multilateralisme og fremme en mer rettferdig internasjonal orden».

Forholdet mellom Kina og Russland har vært stormfullt opp gjennom historien, men har blitt bedre og tettere etter den russiske invasjonen av Ukraina.

Kinesiske myndigheter har verken fordømt krigen eller sluttet seg til kravet om russisk tilbaketrekning fra Ukraina.

Russlands president Vladimir Putin skal etter planen besøke Kina kommende helg.

