Hvis det var valg i dag, ville de rødgrønne fått 88 mandater, mens de borgerlige ville endt på 80, viser TV 2-målingen.

Pasientfokus beholder sitt ene mandat fra Finnmark på denne målingen.

Venstre går frem 0,5 prosentpoeng og havner like under sperregrensen med 3,7 prosent. Men selv om Venstre skulle passere 4 prosent og komme over sperregrensen, ville det fortsatt ikke gitt borgerlig flertall, ifølge TV 2s beregninger.

– Hovedproblemet er Høyre og Venstre. Begge disse partiene har en stor jobb å gjøre hvis de borgerlige skal vinne valget, sier TV 2s valganalytiker Terje Sørensen.

På rødgrønn side går Rødt mest tilbake, men er fortsatt størst av de to partiene ytterst til venstre. Jonas Gahr Støre er avhengig av støtte fra alle de fem rødgrønne partiene for å sikre flertall.

Hele målingen, endring fra målingen publisert 22. august i parentes:

Rødt 6,8 (−0,6), SV 5,6 (−0,2), Ap 27,0 (+0,3), Sp 6,3 (+0,4), MDG 4,7 (−0,1), Venstre 3,7 (+0,5), KrF 5,4 (+0,2), Høyre 15,8 (+0,9), FrP 21,0 (−1,8), Andre 3,8 (+0,5). Undersøkelsen er utført av Verian for TV 2. Et landsrepresentativt utvalg på 1.583 personer er intervjuet mellom 18. og 22. august.

Usikkerhetsmarginen på målingen er mellom 1,4 og 2,8 prosentpoeng og størst for de store partiene.

