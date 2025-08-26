Massederportasjoner av asylsøkere som ankommer Storbritannia i små båter «kan og må bli gjort», sa styreleder i Reform UK, Zia Yusuf, melder FT.
Han pratet i forkant av en pressekonferanse hvor partileder Nigel Farage la frem Reform UKs plan for innvandring.
Yusuf anerkjente at Farages tidligere utsagn om at å deportere alle små migrantbåter var en «politisk umulighet», men det er visstnok ikke lenger realiteten.
– Hans syn på saken er tydelig endret, sier Yusuf om Farages posisjon, og fortsetter:
Det som omtales som «første fase» av deporteringsplanene vil gå ut på å fjerne voksne asylsøkere, mens «fase to» vil fjerne barn uten ledsagere innen utgangen av neste parlamentsperiode, ifølge Yusuf.
– Ikke bare kan det gjøres, det må gjøres, sier Yusuf.
Neste parlamentsvalg i Storbritannia må senest avholdes innen 2029, med mindre statsminister Keir Starmer skriver ut nyvalg før det.
Forvaringssentre og massedeportasjon
At Farage ikke lenger så på deportasjoner som en «umulighet» kom tydelig frem i løpet av pressekonferansen.
Der informerte Farage tilhørerne om at dersom partiet får gjennomslag vil det utføre massedeportasjoner av asylsøkere.
I tillegg vil det ta Storbritannia ut fra Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK), ved å fjerne Human Rights Act , som inkorporerer EMK i britisk rett. Det er verktøy som tidligere har blitt brukt for å blokkere tvangsdeportasjoner av asylsøkere, skriver Bloomberg.
Partiet vil samle asylsøkere på tomme militærbaser, samt bygge nye forvaringssentere som kan romme titusener av personer før de sendes ut av landet. Prislappen over fem år er 10 milliarder pund, eller rundt 130 milliarder kroner, ifølge Reform UK.
– Vi vil anholde alle ulovlige innvandrere som kommer, og vi vil gjøre det umiddelbart, sier Farage.
– Dersom du kommer til Storbritannia ulovlig vil du bli anholdt og deportert, og aldri noensinne få lov til å bli, sa Farage.
Siden Starmer og Labour fikk makten etter parlamentsvalget i fjor sommer har mer enn 50.000 asylsøkere krysset den engelske kanalen i små båter fra Frankrike, skriver Bloomberg. I løpet av hele 2024 mottok landet 108.100 asylsøkere, det femte høyeste antallet i EU og en rekord for Storbritannia. Justert for folketallet har britene imidlertid kun det 17. høyeste innvandringstallet i Europa, skriver FT.
Tidligere i år lå det an til lederstrid i det populistiske partiet:
Størst på to år
Reform UKs populistiske stil har fått effekt, for i løpet av det siste året har det politiske landskapet i Storbritannia blitt endret.
I lang tid har det vært et topartisystem, hvor velgerne så å si har måttet velge mellom det konservative partiet og Labour, men etter å ha mer enn tredoblet oppslutningen på to år har Reform UK presset seg inn på toppen i britisk politikk.
Det er noe variasjon mellom målingene, men bildet er klart: Nigel Farage leder det største partiet i Storbritannia.
I en undersøkelse utført av Ipsos i juni får reformpartiet 34 prosent oppslutning, mens Labour får 25 prosent av stemmene. På Politicos gjennomsnittsmåling får reformpartiet 30 prosent, mens Labour får 21 prosent. På begge målingene er det konservative partiet nede på henholdsvis 15 og 17 prosent oppslutning.