Massederportasjoner av asylsøkere som ankommer Storbritannia i små båter «kan og må bli gjort», sa styreleder i Reform UK, Zia Yusuf, melder FT.

Han pratet i forkant av en pressekonferanse hvor partileder Nigel Farage la frem Reform UKs plan for innvandring.

Yusuf anerkjente at Farages tidligere utsagn om at å deportere alle små migrantbåter var en «politisk umulighet», men det er visstnok ikke lenger realiteten.

– Hans syn på saken er tydelig endret, sier Yusuf om Farages posisjon, og fortsetter:

STØRST: Nigel Farage leder det høyrevridde Reform UK og flyr desidert høyest på målingene. Med en oppslutning rundt 30 prosent vil han og partiets styreleder Zia Yusuf (t.v.) ha massedeportasjoner av innvandrere til Storbritannia. Tidligere ledet Farage UKIP. Foto: NTB

Det som omtales som «første fase» av deporteringsplanene vil gå ut på å fjerne voksne asylsøkere, mens «fase to» vil fjerne barn uten ledsagere innen utgangen av neste parlamentsperiode, ifølge Yusuf.

– Ikke bare kan det gjøres, det må gjøres, sier Yusuf.

Neste parlamentsvalg i Storbritannia må senest avholdes innen 2029, med mindre statsminister Keir Starmer skriver ut nyvalg før det.

Forvaringssentre og massedeportasjon

At Farage ikke lenger så på deportasjoner som en «umulighet» kom tydelig frem i løpet av pressekonferansen.

Der informerte Farage tilhørerne om at dersom partiet får gjennomslag vil det utføre massedeportasjoner av asylsøkere.