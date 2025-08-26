Ballinciaga får millionbot

Helsedirektoratet ilegger musikkgruppen Ballinciaga et overtredelsesgebyr på 1,5 millioner kroner for omfattende brudd på reklameforbudet i alkoholloven.

MILLIONGEBYR: Helsedirektoratet gir Ballinciaga milliongebyr for brudd på forbudet mot alkoholreklame. Foto: Terje Bendiksby / NTB
NTB
Gebyret ble redusert etter at bandet først fikk forhåndsvarsel om et gebyr på inntil 2,4 millioner kroner tidligere i år, skriver Helsedirektoratet i en pressemelding.

Gebyret er nå satt til 1,5 millioner fordi bandet raskt slettet innhold fra sosiale medier. Men Helsedirektoratet mener bruddene er alvorlige av flere grunner:

– Først og fremst fordi de i stor grad retter seg mot barn og unge. I tillegg har de mange følgere i sosiale medier som blir eksponert mot disse lovbruddene, sier helsedirektør Cathrine M. Lofthus.

Bruddene inkluderer reklame for alkohol, bruk av alkohol i reklamer for egen musikk og «merch», samt bruk av lignende design på alkoholholdige produkter som i bandets designprofil. Helsedirektoratet har avdekket lovbrudd på plattformer som Youtube, Tiktok og Instagram.

Ballinciagas samarbeidspartnere om den alkoholholdige drikken får et tilsvarende overtredelsesgebyr.

VG meldte om saken først tirsdag.

