Arbeidsledigheten fortsetter å øke

Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) skyldes økningen først og fremst at flere som tidligere har stått utenfor arbeidsmarkedet, nå forsøker å få seg jobb.

Siden årsskiftet har antallet sysselsatte økt i takt med befolkningsveksten. Samtidig har flere gått fra å stå utenfor arbeidsstyrken til å bli registrert som arbeidsledige. Denne utviklingen gjelder både aldersgruppen 15 til 24 år og personer over 25 år.

– Den siste tidens økning i ledigheten henger sammen med et økt arbeidstilbud blant unge, men også blant voksne som tidligere ikke har vært aktive på arbeidsmarkedet. Innvandrere fra Ukraina er én av disse gruppene, sier seksjonssjef Tonje Køber i SSB.

SSB lager ikke egne ledighetsestimater for innvandrergrupper fra enkeltland, men de skriver at det er rimelig å anta at innvandringen fra Ukraina de siste årene har bidratt til å øke ledighetsprosenten i AKU.

Tallene for juni er justert ned fra 4,8 til 4,6 prosent etter at nye data ble lagt inn. AKU-tallene kan variere en del fra måned til måned, og juni-tallene fremsto ifølge SSB som uvanlig høye sammenlignet med både mai og juli.

Statistisk sentralbyrås AKU-tall er ett av to datasett som brukes for å måle ledigheten i Norge. Navs ledighetstall er det andre. SSB baserer seg på en kvartalsvis intervjuundersøkelse, mens Nav teller antallet registrerte ledige.