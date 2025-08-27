Danmarks utenriksminister: Gir klar beskjed til USA

Utenriksminister Lars Løkke Rasmussen har kalt inn USAs chargé d'affaires til et møte, som han kaller en «forebyggende samtale».

Møtet finner sted i løpet av dagen.

Da skal Danmark «gjøre det meget tydelig for USA at dersom noen fra offisielt amerikansk hold er delaktig i det man kan betegne som påvirkningskampanjer, så er det i strid med alle internasjonale regler», sa Løkke til pressen onsdag formiddag.

– Ethvert forsøk på å gripe inn i Danmarks indre anliggender er uakseptabelt, sier Løkke.

Den danske regjeringen samarbeider tett med regjeringen på Grønland, sa han.

– Vi ser at det er utenlandske aktører som viser interesse for Grønland og dets nåværende posisjon i kongeriket. Vi bør derfor ikke bli overrasket om vi i den kommende tiden ser utenlandske forsøk på å påvirke kongerikets framtid, sa Rasmussen tidligere onsdag.

Forsøk på å «infiltrere» Grønland

Bakgrunnen er en avsløring i Danmarks Radio (DR) om at Grønland er mål for påvirkningskampanjer som skal slå sprekker i forholdet til Danmark. De viser til sentrale, men anonyme kilder som sier at menn med forbindelser til USAs president Donald Trump forsøker å «infiltrere» Grønland.

DR har ikke kunnet slå fast om mennene jobber på eget initiativ eller på ordre. Men de blir fulgt tett av både myndigheter og den danske regjeringen, ifølge DR. Kanalen har bedt Det hvite hus om kommentar, men har ikke fått svar.