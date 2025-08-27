Færre nordmenn rammes av økonomisk svindel

– Nedgangen kan tyde på at bankenes økte satsing på teknologi, ressurser og samarbeid for å avdekke og stoppe svindel gir resultater, sier John Erik Setsaas i Tietoevry Banking.

Setsaas, som er innovasjonsdirektør innen finansiell kriminalitetsforebygging i selskapet, advarer om at trusselen på ingen måte er borte. Svindlerne utvikler stadig nye metoder, og kunstig intelligens brukes systematisk for å gjøre angrepene mer overbevisende.

Selskapet peker samtidig på at bekymringen for hvordan KI kan misbrukes, øker. 43 prosent av nordmenn sier de er ganske eller svært bekymret for at kunstig intelligens kan øke risikoen for svindel – opp fra 39 prosent i fjor.

Tietoevry Bankings egne tall viser at antallet oppdagede og avvergede svindelforsøk er redusert med over 35 prosent fra toppnivået i 2024. Samtidig øker aktiviteten fra useriøse aktører, særlig falske nettbutikker. Bare i første halvår 2025 ble betalinger til slike aktører for 2,3 milliarder kroner stanset – en økning på mer enn 60 prosent fra året før.

Tietoevry Banking leverer programvare, digitale løsninger og tjenester spesielt rettet mot banker, finansinstitusjoner og betalingsformidlere.