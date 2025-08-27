Russland: Truer med å utestenge norske fartøy

Samtidig krever Russland at Norge innen én måned omgjør vedtaket om å utestenge to store russiske fiskeriselskaper fra norske farvann.

Det var Fiskeribladet som onsdag først omtalte saken i Norge.

– Hvis den norske siden ikke revurderer sin posisjon innen én måned, vil Russland stenge sin eksklusive økonomiske sone for norske fiskefartøy, sier lederen for det føderale russiske fiskeribyrået, Ilja Sjestakov, ifølge det statlige russiske nyhetsbyrået Tass.

– Alvorlig brudd

Nyhetsbyrået omtaler de norske sanksjonene mot de russiske selskapene som et «alvorlig brudd» på avtalene mellom Norge og Russland.

Russerne truer også med å fastsette egne fiskekvoter i Barentshavet og Norskehavet.

– Fiskeri og fordeling av fangstkvoter i åpne farvann i Barentshavet og Norskehavet vil bli gjennomført på grunnlag av russiske nasjonale interesser, sier Sjestakov.

Også det russiske nyhetsbyrået Interfax siterer uttalelsene til lederen for det russiske fiskeribyrået. Han mener Norges sanksjoner «uunngåelig» vil ødelegge systemet for regulering av fiskeri i Nord-Atlanteren, som har vært bygget opp gjennom mange tiår.

Russland truer med å fastsette egne fiskekvoter i Barentshavet. Bildet er tatt ved Bjørnøya. Foto: NTB

– Statsstøttet overvåking

Norge og Russland har en fiskeriavtale som regulerer fisket i Barentshavet, med blant annet felles kvoter. Fiskerisamarbeidet har fortsatt til tross for Ukraina-krigen og de internasjonale sanksjonene mot Russland.

I begynnelsen av juli ble det imidlertid kjent at Norge slutter seg til EU-sanksjoner mot de russiske fiskeriselskapene Norebo JSC og Murman Seafood. Selskapene ble dermed utestengt fra norske farvann.

Ifølge EU inngår selskapene i en russisk statsstøttet overvåkingskampanje og etterretningsvirksomhet rettet mot kritisk undersjøisk infrastruktur.

– Slik virksomhet kan legge til rette for fremtidige sabotasjeoperasjoner og true viktige norske sikkerhetspolitiske interesser, sa utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) da Norge sluttet seg til sanksjonene.

Kraftig ambassadør-reaksjon

Russlands ambassadør i Norge, Nikolaj Kortsjunov, reagerte sterk på den norske beslutningen. Den kan «undergrave det mangeårige russisk-norske fiskerisamarbeidet til fordel for bærekraftig forvaltning av marine biologiske ressurser i Barentshavet», sa han i en uttalelse til Fiskeribladet.

Forsker Anne-Kristin Jørgensen ved Fridtjof Nansens Institutt mener det er usikkert om fiskerisamarbeidet mellom Norge og Russland vil overleve sanksjonene mot de russiske selskapene.

– De to selskapene er så store. Selv om det prinsipielt er noe annet å stenge for alle, så rammer dette en betydelig del av den russiske fiskeflåten i nord, sa hun til Fiskeribladet i forrige måned.

Regjeringen har på sin side uttalt at det er viktig at Norge står sammen med EU og andre allierte for å sikre at sanksjonene mot Russland treffer sterkt og effektivt.