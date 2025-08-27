– Påført landet vårt stor skade

Donald Trump går til kraftig angrep på milliardær og demokrat-donor George Soros, skriver Financial Times.

Han hevder at George Soros og sønnen Alex bør tiltales for korrupsjon og organisert kriminalitet. I et innlegg på sin egen plattform, Truth Social, skrev Trump at Soros støtter «voldelige protester» i USA.

«Vi skal ikke tillate at disse galningene river Amerika i stykker lenger, uten å gi landet en sjanse til å PUSTE og være FRITT», skriver Trump.

«Soros, og hans gruppe psykopater, har påført vårt land stor skade».

Bakgrunnen er medieoppslag i høyreorienterte publikasjoner som hevdet at Soros’ stiftelse Open Society Foundations finansierer demonstrasjoner mot Trump-administrasjonen. Stiftelsen selv avviser påstandene.

– Disse anklagene er ekstreme og usanne. Open Society Foundations støtter ikke eller finansierer voldelige protester. Vårt oppdrag er å fremme menneskerettigheter, rettferdighet og demokratiske prinsipper, sier en talsperson for OSF.

Truer

Trump har den siste tiden gjentatte ganger truet politiske motstandere med rettslige tiltak. Han har blant annet rettet seg mot Kamala Harris, New York-politiker Zohran Mamdani, samt tidligere president Joe Biden og eks-guvernør Chris Christie. Forrige uke ransaket FBI boligen til John Bolton, Trumps tidligere sikkerhetsrådgiver og en uttalt kritiker.

Soros-familien har lenge vært et mål for Trump. De var blant de største bidragsyterne til Harris-kampanjen, med over 85 millioner dollar i 2024-valget. Under Trumps straffesak i New York i fjor, fremhevet han gjentatte ganger at aktor Alvin Bragg hadde støtte fra Soros.

Ironisk nok har Trump selv stått overfor RICO-tiltale i Georgia etter forsøkene på å omgjøre valgresultatet i 2020. Den saken stoppet opp etter at påtalemyndigheten ble fjernet av en høyere rett.

Trumps siste utspill har fått støtte fra Elon Musk. Han skrev at det er «på høy tid at det tas grep direkte mot Soros». Musk har tidligere gitt Soros skylden for protester mot Tesla.