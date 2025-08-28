Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

Financial Times

Ved å ta en eierandel på 10 prosent i Intel, blir USA den største aksjonæren i det amerikanske chipselskapet. Donald Trumps uttalte mål er å styrke USAs industrielle muskler, men i stedet tar han landet inn på en linje med vilkårlig statlig styring.

Trumps uttalte mål er å styrke USAs industrielle muskler og «gjøre Intel stort igjen». Han ser på dette som enda en «deal» som administrasjonen hans kan tjene på.

Problemet er at USAs president mangler strategi, ressurser og konsentrasjonsevne til å snu det tapsbringende selskapet. I stedet vil hans rykkvise innblanding i driften av nok et privat selskap sannsynligvis gjøre mer skade enn gagn.

Det finnes utvilsomt sterke nasjonale sikkerhets- og økonomiske grunner til at USA bør gjenoppbygge sin chip-produksjonskapasitet.

Men hele modus operandi til Trump-administrasjonen å behandle privat sektor som et leketøy.

Det er ikke lenge siden Trump krevde at Intels administrerende direktør Lip-Bu Tan skulle sparks på grunn av forretningsforbindelser med Kina. Trump har også tidligere omtalt Chips Act som en «forferdelig, forferdelig ting».

Trump-administrasjonen har allerede inngått en avtale med Nvidia og AMD som tillater dem å eksportere chips til Kina mot å avgi 15 prosent av de relaterte salgsinntektene til den amerikanske staten.

Trumps vilkårlige inngripen i økonomien minner mer om fremgangsmåtene til despotiske regimer som Russland eller Kina enn om de tradisjonelle praksisene til den globale forkjemperen for frie markeder.

PRESSET AV NVIDIA: En prosessor for kunstig intelligens vises frem under Computex-konferansen i Taipei i Taiwan i 2024. Nye produkter skal snu trenden med tap av markedsandeler til konkurrenter som Nvidia. Foto: Bloomberg

The Wall Street Journal

Hvis du noen gang får geopolitisk hukommelsestap og glemmer hva det nåværende iranske regimet står for, trenger du ikke bekymre deg. Det vil minne deg på det. I Australia har Irans Islamske Revolusjonsgarde (IRGC) stått bak angrep på jødiske nabolag.

Die Welt

Den tyske staten tar opp gjeld i et rasende tempo, men én ting er gjelden publikum får se. De eksplisitte gjeldspostene blekner i forhold til forpliktelsene som er skjult i sosiale trygdeordninger og pensjonsforpliktelser overfor statsansatte.

Dagens Industri

Selvsagt skal uran få utvinnes i Sverige. Når kjernekraften står for omtrent 30 prosent av vår strømforsyning er det hykleri å forby at brenselet også utvinnes i Sverige. Derfor gjør regjeringen rett i å oppheve forbudet som ble innført i 2018.

