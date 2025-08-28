Beslaglegger nok et utenlandsk selskap

På tirsdag denne uken signerte Vladimir Putin nok en presidentordre, som nok en gang går ut over det finske energiselskapet Fortum.

I presidentordren sier Putin at det statlige byrået for eiendomsforvaltning, Rosimushchestvo, får overført alle aksjene i selskapet Chelyabenergoremont, som drev vedlikehold for PAO Fortum i Russland, melder blant annet det russiske nyhetsbyrået Tass , i tillegg til Fortum selv.

Tass skriver at beslaget gjøres for å «beskytte mot handlinger fra fiendtlige land», og at det er et mottiltak mot land som driver ulovlig beslaglegging av eiendom fra russiske eiere. Nylig annonserte Fortum at det ikke ville returnere til Russland.

Fortum, som var eneaksjonær i Chelyabenergoremont, skriver det ikke har mottatt noen offisiell kommunikasjon fra russiske myndigheter. Chelyabenergoremont var del av Fortums portefølje av russiske selskaper, som ble beslaglagt i april 2023.

Etter at porteføljen ble beslaglagt skrev Fortum ned verdier for 1,7 milliarder euro.

Tok alt i 2023

I utgangspunktet var Rosimushchestvos oppgave å forvalte eiendom for den russiske staten, men etter invasjonen av Ukraina ble byråets fullmakter utvidet til å kunne gjøre beslag fra utenlandske eiere.

Overtagelsen av alle aksjene i Chelyabenergoremont, som Fortum eide gjennom et nederlandsk datterselskap, er siste ledd i prosessen der Russland overtar Fortums eiendeler.

Etter det russiske byrået overtok Fortums russiske investeringer i april 2023, fremmet Fortum voldgiftkrav mot Russland i juli 2023, før voldgiftprosessen startet i februar 2024.

I 1989 undertegnet Finland og Sovjetunionen (Russland ble part i avtalen etter Sovjets fall) en avtale som garanterte at dersom utenlandske investeringer i Russland ble nasjonalisert eller overtatt av russiske myndigheter, har investoren krav på kompensasjon.

Fortums sak går dermed ut på å holde Russland til avtalen fra før murens fall i 1989.

Høsten 2024 fremmet Fortum nok et krav, knyttet til et konsernlån på 800 millioner euro som ble gitt til PAO Fortum (etter Russlands beslag ble selskapsnavnet endret til Forward Energo). Kravet er knyttet til lånebeløp som har forfalt og manglende rentebetalinger.