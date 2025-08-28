Saksøker Trump

Ifølge rettsdokumenter har Fed-guvernør Lisa Cook saksøkt Donald Trumps etter han forsøkte å sparke henne, melder flere medier.

På torsdag leverte Cook søksmålet mot Trump i Washington. Der hevder hun at hans handlinger har krenket hennes konstitusjonelle rettigheter og amerikansk lov, skriver Financial Times.

Søksmålet kom etter at Trump på mandag sa at han sparket Cook med umiddelbar virkning. Bakgrunnen er at hun skal ha løyet på to lånesøknader før hun ble valgt inn. Der skal hun ha kjøpt en eiendom med boplikt, før hun et par uker senere kjøpte en ny eiendom med boplikt. Dermed anklager Trump henne for å vell vitende ha begått bedrageri.

Kjøpene ble imidlertid gjort i 2021, før Cook ble godkjent av Senatet og tiltrådte rollen i sentralbanken i 2022.

Cook har tidligere blitt omtalt som en av de mest duete stemmene i Fed-styret, og ble av New York Times i 2023 lansert som en mulig kandidat til stillingen som visesentralbanksjef. Den rollen gikk til slutt til Philip Jefferson.

At det ville komme et søksmål ble varslet på tirsdag.

Nyligste angrep

Trumps angrep på Cook er et av en lang rekke av kritikk av banken.

Blant annet har han lenge servert heftig kritikk av Fed-sjef Jerome Powell for at han har vært for treg med å sette ned rentene, og at budsjettet for restaureringen av Fed-bygget har sprukket.

Powell ble i sin tid utpekt til sentralbanksjef av Trump i hans forrige presidentperiode, men de to har siden røket uklar.

Trumps to andre stemmer i Fed-styret er Christopher Waller, Michelle Bowman og Stephen Miran.

Miran er mannen bak mye omtalte Mar-a-Lago Accords og ble utpekt til Fed-styret etter at Adriana Kugler trakk seg i august.