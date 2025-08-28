Sveits-utflytter: Selger Geilo-luksus for over 20 mill.

Kim Erla, den Sveits-utflyttede eiendomsinvestoren bak Erla Eiendom Holding, har lagt ut sin eksklusive Geilo-leilighet for salg, skriver E24.

Ifølge salgsannonsen ønsker han 22,5 millioner kroner for fritidsboligen på Dr. Holms Hotell. Leiligheten er på 235 kvadratmeter internt bruksareal, fordelt over to etasjer, med fem soverom, tre bad og to garasjeplasser med heis.

«Leiligheten er spesialdesignet, har hatt én eier fra den var ny og holder høy teknisk standard, med meget gode materialkvaliteter», skriver Christian Haatuft i Eiendomsmegler 1 Fjellmegleren.

Nabokonflikt og forsikring

Megleren trekker frem utsikten mot Vestlia, gode solforhold og nærheten til hotellet.

«Som leilighetseier kan du benytte deg av hotellets fasiliteter som spa, svømmebasseng, bibliotek, bar, restaurant og bowling», skriver Haatuft.

Leiligheten ble kjøpt av Erla i 2006 for 16,85 millioner kroner og ferdigstilt året etter.

Den nye eieren må imidlertid forholde seg til en uavklart nabokonflikt. I 2019 mottok Erla et krav på over 376.000 kroner fra tre naboer etter påståtte vannskader fra hans terrasse.

«Erla har ikke mottatt noe svar etter tilbakevisningen gjennom Schjødts brev 25. november 2019. Terrassen ble senest utbedret av Sameiet som ble ferdigstillet januar 2025», skriver Erla.

Det fremgår også at eieren har tegnet boligselgerforsikring.

Milliardformue og utflytting

Erla står bak et eiendomsimperium med bygg på Majorstuen, Tjuvholmen og Vika, samt investeringer i Sverige og Danmark. Familiens formue er rundt 4 milliarder kroner.

Han flyttet til Sveits i 2021 og er registrert bosatt i Wollarau i kantonen Schywz, en av landets mest skattegunstige. I 2023 sto han oppført med 22,3 millioner i inntekt og null i formue.

I fjor solgte han også sin Frogner-villa i Oslo for 75 millioner kroner til tidligere Pareto-sjef Ole Henrik Bjørge.