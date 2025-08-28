Erna Solberg: Listhaug kan ikke bli statsminister

– Du klarer ikke nå å regne hjem et borgerlig flertall uten at Høyre blir såpass mye større. Og Høyre, Venstre og KrF, som alle peker på meg, vil da være mye større enn Frp. Dermed er en Høyre-ledet regjering det eneste alternativet til dagens regjering, sier Erna Solberg til Aftenposten.

Ifølge Poll of polls har Frp vært større enn Høyre på gjennomsnittet av partimålingene hver måned siden desember i fjor. Hittil i august har Høyre et snitt på 15,4 prosent på målingene, mens Sylvi Listhaugs parti har et snitt på 21,3 prosent.

Høyre, Venstre og KrF får til sammen 42 mandater i snitt på augustmålingene, mot Frps 41.

Sylvi Listhaug har gjentatte ganger sagt at det største partiet skal ha statsministeren i et nytt borgerlig flertall.

På spørsmål fra Aftenposten om Høyre kan støtte en Frp-regjering dersom Frp blir større enn de andre tre borgerlige partiene til sammen, svarer Solberg:

– Men det er faktisk ikke mulig, slik utviklingen er på målingene er nå, å regne inn et borgerlig flertall uten at Høyre blir større, og da vil de tre partiene som peker på meg være klart større enn Frp.