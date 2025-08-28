Merz: Åpenbart at det ikke blir møte mellom Putin og Zelenskyj

Tysklands forbundskansler Friedrich Merz sier det er åpenbart at det ikke blir noe møte mellom Vladimir Putin og Volodymyr Zelenskyj.

Publisert 28. aug. 21:46
Tysklands forbundskansler Friedrich Merz og Frankrikes president Emmanuel Macron foran en arbeidsmiddag på et fort i Sør-Frankrike torsdag.  Foto: Manon Cruz / AP / NTB
NTB
Merz uttalte seg etter et møte med Frankrikes president Emmanuel Macron i Sør-Frankrike torsdag.

I løpet av møtet i fortet Bregancon på Côte d'Azur planlegger de to å drøfte økonomisk samarbeid, nye diplomatiske framstøt for fred i Ukraina og andre saker.

– Vi må snakke om Ukraina igjen siden det åpenbart ikke blir noe møte mellom president Zelenskyj og president Putin. Det er noe annet enn det som ble avtalt mellom Trump og Putin i forrige uke da vi alle var i Washington, sa Merz.

Etter en telefonsamtale med Putin i begynnelsen av forrige uke kunngjorde Donald Trump at Putin hadde gått med på å møte Zelenskyj. Senere har Russland bare snakket om nye nivåer på forhandlingene, og de færreste har hatt noen tro på at Putin egentlig ville møte Zelenskyj.

