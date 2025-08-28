Merz: Åpenbart at det ikke blir møte mellom Putin og Zelenskyj

Merz uttalte seg etter et møte med Frankrikes president Emmanuel Macron i Sør-Frankrike torsdag.

I løpet av møtet i fortet Bregancon på Côte d'Azur planlegger de to å drøfte økonomisk samarbeid, nye diplomatiske framstøt for fred i Ukraina og andre saker.

– Vi må snakke om Ukraina igjen siden det åpenbart ikke blir noe møte mellom president Zelenskyj og president Putin. Det er noe annet enn det som ble avtalt mellom Trump og Putin i forrige uke da vi alle var i Washington, sa Merz.

Etter en telefonsamtale med Putin i begynnelsen av forrige uke kunngjorde Donald Trump at Putin hadde gått med på å møte Zelenskyj. Senere har Russland bare snakket om nye nivåer på forhandlingene, og de færreste har hatt noen tro på at Putin egentlig ville møte Zelenskyj.