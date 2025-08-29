Skrivefeil: Kan ligge bak Trumps sparking

Advokatene til Federal Reserve-guvernør Lisa Cook sier at «en utilsiktet skrivefeil» kan være grunnen til boliglånsfeiden mellom Donald Trump og Cook, ifølge rettsdokumentene fra søksmålet som ble levert på torsdag.

I søksmålet bestrider Cook og hennes advokat sparkingen , og kaller begrunnelsen om lånefusk «et påskudd» til å sparke henne, ifølge Bloomberg.

Trump har i lang tid angrepet Fed og Fed-sjef Jerome Powell for å ikke sette ned rentene.

En tredje eiendom

I det som kan antas å være et forsøk på å frigjøre nok et Fed-sete for en Trump-kandidat, sendte Trump direktøren i Federal Housing Finance Agency, Bill Pulte, etter Cook for å finne snusk. Pulte mente Cook har løyet på lånesøknadene for å skaffe seg bedre lånebetingelser.

Etter Pulte la frem lånesøknadene var Trump enig i at Cook må ha løyet på minst en av søknadene, og i et brev sendt til Cook og Fed på mandag annonserte Trump sparkingen.

I SKYTTERGRAVENE: Sentralbanksjef i Federal Reserve Jerome Powell (t.v.) og Fed-guvernør Lisa Cook er begge under hardt press fra Donald Trump. Foto: NTB

På torsdag sendte Pulte et brev til USAs justisminister Pam Bondi om en tredje eiendom, denne gang i Massachusetts.