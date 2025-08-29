Skrivefeil: Kan ligge bak Trumps sparking

Advokatene til Federal Reserve-guvernør Lisa Cook sier at «en utilsiktet skrivefeil» kan være grunnen til boliglånsfeiden mellom Donald Trump og Cook, ifølge rettsdokumentene fra søksmålet som ble levert på torsdag.
I søksmålet bestrider Cook og hennes advokat sparkingen , og kaller begrunnelsen om lånefusk «et påskudd» til å sparke henne, ifølge Bloomberg.
Trump har i lang tid angrepet Fed og Fed-sjef Jerome Powell for å ikke sette ned rentene.
En tredje eiendom
I det som kan antas å være et forsøk på å frigjøre nok et Fed-sete for en Trump-kandidat, sendte Trump direktøren i Federal Housing Finance Agency, Bill Pulte, etter Cook for å finne snusk. Pulte mente Cook har løyet på lånesøknadene for å skaffe seg bedre lånebetingelser.
Etter Pulte la frem lånesøknadene var Trump enig i at Cook må ha løyet på minst en av søknadene, og i et brev sendt til Cook og Fed på mandag annonserte Trump sparkingen.
På torsdag sendte Pulte et brev til USAs justisminister Pam Bondi om en tredje eiendom, denne gang i Massachusetts.
Der skal Cook ha kjøpt en leilighet for 361.000 dollar og kalt den for «et andre hjem». Pulte mener at åtte måneder senere skal Cook ha deklarert at det Cook hadde tjent mellom 15-50.000 dollar i leieinntekter, og eklært leiligheten for å være investeringseiendom.
To primærresidenser
Bakgrunnen for Trumps sparking var at Cook i 2021 oppga en eiendom i delstaten Michigan som sin primærresidens i en lånesøknad. Et par uker senere oppga hun en eiendom i Georgia som primærresidens i en annen lånesøknad.
Sannsynligheten for at Cook «feilmerket et hjems formål i en boliglånsøknad lenge før hennes utnevnelse til Fed-styret, uten noen påstand om at det var gjort med vilje eller hadde vesentlig betydning, ville ikke være den typen "forseelse" som utgjør "grunnlag" for å fjerne henne», skriver Cooks advokat i søksmålet.
I søksmålet har Cook bedt dommeren om en om å utstede en midlertidig forføyning, som hindrer Trumps sparking å tre i kraft mens søksmålet pågår. Det begrunnes i søksmålet som nødvendig for å bevare tingenes tilstand i Fed, og beskytte det offentliges interesser.
«De kortsiktige politiske interessene til en president krasjer ofte med god pengepolitikk», skriver Cooks advokat.
Trump øker innflytelsen
Rentekomiteen i Fed består i utgangspunktet av tolv medlemmer, men etter at Adriana Kugler trakk seg i starten av august står en stol tom. Den har Trump nominert Stephen Miran, mannen bak «the Mar-a-Lago Accord» som skisserer Trumps økonomiske plan, som venter på å godkjennes av Kongressen.
Dersom Miran godkjennes vil fire av de tolv i komiteen være utnevnt av Trump, selv om det ikke akkurat kan sies å være god stemning mellom ham og Powell, som Trump utnevnte i sin første presidentperiode. De to øvrige er Michelle Bowman og Christopher Waller, som begge stemte for å kutte renten da den ble holdt i ro ved rentemøtet i slutten av juli.
På torsdag var Waller på nytt ute og tok til orde for rentekutt . Han og Bowman har begge vært de mest aktive guvernørene i Feds kommunikasjonskanaler.
Powell er imidlertid ferdig som sentralbanksjef i mai neste år, og dersom han da gir seg som Fed-guvernør – som avgåtte sentralbanksjefer har for vane å gjøre – får Trump enda et sete å fylle.
Neste rentemøte i Fed avholdes den 16. og 17. september.