Financial Times: – Kina tjener på Trumps uforutsigbarhet

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

Financial Times

Symbolikken er kraftig: Få dager etter at USA innførte straffetoll på 50 prosent på de fleste indiske importvarer, skal Indias statsminister Narendra Modi denne helgen gjøre sitt første besøk på syv år til Kina. Kina tjener altså på Donald Trumps harde linje mot India.

Tidligere amerikanske regjeringer har prøvd å bygge et forhold til India som kunne fungere som en motvekt mot Kinas dominans i Indo-Stillehavsregionen.

Men det er tydelig at Trumps handlinger har påført disse forsøkene et hardt slag.

Trump har avfeid India som en «død økonomi», og hevder at de 25 prosent «gjensidige» tollsatsene han allerede hadde innført var berettiget på grunn av New Delhis store handelsoverskudd og sterkt beskyttede hjemmemarked.

Men hans påstand om at den nye 25-prosenttollen som ble innført onsdag var et svar på Indias kjøp av rabattert russisk olje, som bidrar til å finansiere Vladimir Putins krig i Ukraina, vil bare gi ytterligere næring til klager om amerikansk hykleri og vilkårlighet. Inntil nylig hadde Washington ingen innvendinger mot slike kjøp.

Trump har heller ikke tatt lignende grep mot Kina – som er en enda større kjøper av russisk råolje.

Det er et bemerkelsesverdig linjeskifte selv for en så uberegnelig president, som tidligere har omtalt Modi som sin «sanne venn».

Amerikas uforutsigbarhet vil gjøre lite for å overbevise stormakter som India om at de bør distansere seg fra Beijing eller Moskva.

VOKSER: Indisk økonomi vokser, men landet importerer samtidig store mengder russisk olje. Her fra havnen i Mumbai. Foto: Bloomberg

Les også Putin til toppmøte i Beijing: – Uhyre viktig Mens USA isolerer seg fra resten av verden, samler Kinas president mer enn 20 asiatiske toppledere. Møtet kan bli svært viktig for Russland, mener ekspert.

The Wall Street Journal

Direktør for Federal Housing Finance Agency (FHFA), Bill Pulte, er opptatt med å grave i boliglånsdokumentene til Donald Trumps fiender. Men tror han at bare demokrater pynter på boliglånssøknader? Han bør rydde opp i Fannie Mae og Freddie Mac, og avsløre lånebløffere uansett parti.

Die Welt

En ikke ubetydelig andel av tyskerne, og særlig kulturkjendiser, mener at en væpnet konflikt kan løses fredelig ved at offeret for et angrep gir etter og avstår deler av sitt territorium. Men Adolf Hitler ga seg ikke etter å ha fått Sudetenland i 1938.

Dagens Industri

Skogen er en svensk basisnæring som bidrar med store økonomiske verdier, sysselsetting og klimanytte, men som mister markedsandeler globalt. Nå er det opp til regjeringen å styrke eiendomsretten og forbedre konkurransekraften til den svenske skognæringen.

Les også Dagens Industri: – Panikksalg av aksjer hjelper ikke Gaza Norges venstreorienterte regjering har profilert seg som en av Israels fremste kritikere, skriver Dagens Industri.