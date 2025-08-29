Trump fjerner Kamala Harris' livvakter

Ifølge CNN får avgåtte visepresidenter i henhold til loven et halvt års Secret Service-beskyttelse.

For Harris ble imidlertid denne perioden utvidet med ett år av tidligere president Joe Biden, ifølge dokumenter som nylig er offentliggjort.

Denne utvidelsen er nå opphevet av Trump, melder den amerikanske TV-kanalen.

Harris var i fjor Demokratenes presidentkandidat, samtidig som hun var Bidens visepresident.

Tidligere presidenter får livvaktbeskyttelse resten av livet. Både visepresidenter og presidenter er ofte utsatt for trusler og farer for egen sikkerhet. Trump ble i fjor selv utsatt for to attentatforsøk.

Opphevelsen av livvakttjenesten skjer samtidig som Harris er på en mye omtalt bokturne i flere store byer. Hun lanserte nylig boken «107 dager», som er hennes memoarer fra den korte valgkampen i fjor. Boken er i salg i USA fra 23. september.

Det hvite hus og Secret Service har foreløpig ikke kommentert saken.

