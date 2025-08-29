Trump blokkerer bistand for over 50 milliarder kroner: – Dramatisk

Bistandsmidlene er allerede godkjent av Kongressen, og presidentens grep øker sannsynligheten for en føderal nedstengning, ettersom Demokratene motsetter seg kuttene.

De har advart om at ethvert forsøk på å reversere finansiering som allerede er godkjent av Kongressen, vil stanse budsjettforhandlinger og dermed føre til nedstengning av statsapparatet etter 30. september.

Kuttene omfatter programmer fra utenriksdepartementet og USAs bistandsdirektorat USAID, skriver Trump i et brev til Representantenes hus.

UD: – Dramatisk

Utviklingsminister Åsmund Aukrust (Ap) omtaler kuttene som «dramatisk i en allerede svært vanskelig situasjon».

– De enorme bistandskuttene fra USA og andre land har allerede fått store konsekvenser blant dem som trenger livreddende hjelp. For mange er det liv eller død, sier han i en uttalelse sendt til NTB fredag kveld.

Ingen kan fylle rommet etter USA når det gjelder bistandsmidler, påpeker Aukrust. Men den norske regjeringen jobber ifølge ham med nye allianser og mobilisering av nye givere.

85 prosent skrotet

USAID har administrert sivil hjelp til andre land i over 60 år og er besluttet nedlagt av president Trump. Virksomheten skal stanse 2. september.

I januar innførte Trump frys i alle utenlandske bistandsprogrammer for å forsikre seg om at de opererte i henhold til politikken hans. USAID stanset sine utbetalinger i juli.

Direktoratet ble grunnlagt i 1961, da president John F. Kennedy ønsket å bruke bistand som verktøy for å skaffe innflytelse i utviklingsland under den kalde krigen. Det er nå innlemmet i utenriksdepartementet, etter at utenriksminister Marco Rubio skrotet 85 prosent av dets programmer.

Trump har siden han tiltrådte i januar, innført omfattende kutt og nedskjæringer i offentlig sektor. Med seg på laget hadde han Tesla-sjef Elon Musk og det såkalte effektiviseringsdepartementet Doge.