Domstolen sier presidenten ikke har fullmakt til å erklære en nasjonal krise for så å innføre toll på varer fra nesten alle land i verden. Det er i stor grad samme linje som den føderale handelsdomstolen la seg på i mai.

Ankedomstolen avviste likevel et krav om å oppheve tollsatsene umiddelbart. Retten lar tollen bli stående til 14. oktober for å gi Trump-administrasjonen tid til å anke saken videre til høyesterett.

I et innlegg på Truth Social anklager Trump domstolen for å ha politisk slagside.

– Hvis denne tollen noen gang blir fjernet, vil det være en katastrofe for landet. Det vil gjøre oss økonomisk svake, og vi må være sterke. Dersom denne kjennelsen blir stående, vil den bokstavelig talt ødelegge USA, tordner presidenten.

Justisminister Pam Bondi skriver i sosiale medier at fredagens kjennelse vil bli anket.

Kjennelsen gjør det vanskeligere for Trump å snu opp ned på tiår med amerikansk handelspolitikk på egen hånd. Det er andre lover som kan brukes til å innføre toll, men de vil begrense både tempoet og størrelsen på tollen. Siden han kom tilbake til makten i januar, har Trump brukt toll som en brekkstang i både handels- og utenrikspolitikken, noe om har bidratt til uro i det internasjonale finansmarkedet.