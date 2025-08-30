Danmark, som har formannskapet i EU, vil forsøke å få de andre landene med på å fryse delen av EUs assosieringsavtale som omhandler handler fram til den israelske regjeringen endrer atferd «markant», sier statsminister Mette Frederiksen.

Hun påpeker at det har gått en uke siden FN-eksperter erklærte hungersnød i Gaza by.

– Den israelske regjeringen lever ikke opp til sitt ansvar. Og vi må dessverre konstatere at vi ikke ser tegn til at den israelske regjeringen er klar til å endre kurs, sier hun i en kommentar til dansk TV 2 lørdag morgen.

– Derfor må vi nå øke presset markant. Og forberede oss på å straffe Israel økonomisk, sier Frederiksen videre.

Kan sanksjonere statsråder

Danmarks utenriksminister Lars Løkke Rasmussen sier til Ritzau at den danske regjeringen også er beredt på å innføre sanksjoner mot statsråder i den israelske regjeringen, slik blant annet Norge har gjort.

Danmark har formannskapet i EU ut året, og det er utenriksministermøte i København lørdag, der også utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) deltar.

Eide har på møtet i København uttrykt støtte til det danske forslaget, sier han til NTB.

– For at slike økonomiske tiltak skal ha effekt, er det viktig at mange land står sammen om dem. Jeg håper at EU nå klarer å samle seg om en tydelig reaksjon mot Israels krigføring i Gaza og deres ulovlige okkupasjon av palestinsk land, sier Eide.

Handelsavtale

Uttalelsen kommer bare uker etter at EU og Israel undertegnet en ny handelsavtale 10. juli.

Avtalen inneholder også krav om å slippe nødhjelp inn til Gaza.

– Det er et alvorlig skritt å ta, men situasjonen tilsier det, sier Frederiksen videre.

Hun understreker at Danmark samtidig på det sterkeste oppfordrer til at Hamas-gislene øyeblikkelig blir løslatt, umiddelbar våpenhvile og at Hamas oppløses.