Bård Tufte Johansen sier at «50 år gamle menn bør helst ikke gå i flokk ». Greit for meg. Jeg føler meg sviktet av mine egne. Ungdommen kan virke avvisende, men det jeg får fra mediemennene av min generasjon er ofte ren forakt. Trygve Hegnar i Finansavisen bare regner med at jeg som mann som pusher 60 umiddelbart hisses opp av et bilde av Greta Thunberg som okkuperer DNBs kontor i Oslo under tittelen «Himmelropende tåpelig».

Fredrik Skavlan traff nylig spikeren på hodet i en tegning hvor en aldrende herre sier til en annen: «Vet ikke hva som skulle plaget meg mest; jordens undergang eller Greta Thunberg som fikk rett». Fra Hegnars ståsted kan jeg jo umulig være mottagelig for Greta Thunberg, Extinction Rebellion og Nordic Climate Justice Coalitions krav om en «plan for utfasing av olje og gass nå». Jeg kan heller aldri omfavne Statistisk sentralbyrås påstand om at de økonomiske effektene av utfasing av olje og gass «må kunne sies å være beskjedne». Han forventer ikke annet av meg enn at jeg, til min død, forblir motstandsdyktig mot fakta og fornuft.

Nei, da synes jeg det er hyggeligere å henge med ungdommene (og også mange litt eldre) som jeg gjorde forrige uke, som medlem av Extinction Rebellion og frivillig under Oslo-aksjonene.

James Bornefelt Westfall (51)

Ingeniør og medlem av Oslo Extinction Rebellion