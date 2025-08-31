Norge vokser mest på Airbnb

Korttidsutleie i Norge via plattformene Airbnb og Vrbo økte med 27 prosent i juni og over 20 prosent i juli. Det viser tall Dagens Næringsliv har fått fra det amerikanske analyseselskapet Airdna.

Norge har dermed den sterkeste utleieveksten i hele Europa.

Brutto leieinntekter fra korttidsutleie i Norge er over 5,4 milliarder kroner fra januar til og med juli i år. Likevel er det flere som er bekymret.

LO-sekretær Kathrine Haugland Martinsen er bekymret for konsekvensene av den voldsomme økningen i korttidsutleie av boliger.

– Vi ser at det blir stadig vanskeligere for både arbeidsfolk og studenter å skaffe seg utleiebolig. Og prisene blir presset opp, sier hun til DN.

Tidligere i år vedtok Stortinget at kommuner med mange turister kan legge på en avgift på 3 prosent på overnatting, en såkalt turistskatt.