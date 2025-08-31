Vladimir Putins talsperson Dmitrij Peskov sa til russiske statlige medier at «det europeiske krigspartiet» fortsetter å hindre amerikanske og russiske innsatser angående Ukraina.

Peskov sa at Russland er takknemlig overfor Trump for disse anstrengelsene, og at Moskva vil fortsette den «spesielle militæroperasjonen» ettersom de så langt ikke har sett noen «gjensidige» grep fra Ukraina rettet mot fred.

Søndag har Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj uttalt at de planlegger for angrep dypt inne på russisk territorium.

Europeiske land anklager Putin og Russland for å hale ut tiden og ikke jobbe for fred.