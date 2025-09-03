Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

Financial Times

Da flyet til Ursula von der Leyen nærmet seg en bulgarsk flyplass søndag, ble GPS-navigasjonssystemene plutselig slått ut. EU mistenker innblanding fra Russland for å ramme EU-kommisjonens president. Selv om Russland nekter, er dette ingen isolert hendelse.

Forstyrrelser i satellittbaserte posisjonssystemer er blitt farlig vanlige fra Østersjøen til Svartehavet. Natos generalsekretær Mark Rutte advarte tirsdag om at «forstyrrelse av kommersielle fly, med potensielt katastrofale følger», på samme måte som cyberangrep eller kutting av undersjøiske kabler, er en del av Moskvas hybride krigføring mot Europa.

Det finnes ingen bevis for at disse personene var spesifikt målrettet. Men særlig de baltiske og nordiske landene har slått alarm om økende forstyrrelser av globale satellittnavigasjonssystemer siden Russlands fullskala invasjon av Ukraina i 2022, spesielt det siste året.

Også «spoofing» – falske signaler som lurer navigasjonssystemer til å tro at de befinner seg et annet sted – har økt.

Mer bør gjøres for å utvide og modernisere reserveløsninger til satellittsystemer og øke robustheten. Vestlige hovedsteder bør også advare Moskva om at konsekvensene av en ulykke forårsaket av russiske forstyrrelser, som får et passasjerfly til å styrte på Nato-territorium, kan bli alvorlige — ikke bare for menneskeliv, men også for Europas sikkerhet. Men Kreml ser dessverre ikke ut til å bry seg lenger.

AVVISER ALT: Russland avviser anklagene om at landet driver forstyrrer vestlige flykommunikasjon. Her er president Vladimir Putin under et toppmøte i Beijing denne uken. Foto: NTB

The Wall Street Journal

Etter en global nedtur tirsdag hadde nok obligasjonshandlerne hatt mest lyst til å fortsette sommerferien. De eneste som hadde enda mer hodebry enn traderne var de stakkars menneskene med ansvar for å styre statsfinansene.

Die Welt

Jo sterkere Alternativ for Tyskland blir, desto mer uhemmet tyr de etablerte partiene til udemokratiske midler for å stanse eller forby det høyrenasjonalistiske partiet. Å stemme på AfD er i denne sammenhengen fullt ut demokratisk atferd. Det er en form for nødverge fra et folk som ønsker å bli godt styrt, men som møter et vakuum.

Dagens Industri

Ulf Kristersson har av forståelige grunner brukt mye tid på utenrikspolitikk. Mandatperioden har vært preget av den russiske invasjonen, Midtøsten og tollkrig – spørsmål som krever statsministerens fulle oppmerksomhet. Men valg vinnes på hjemmebane, og Kristersson må gjøre seg relevant for velgerne.

