De to møtes i Beijing onsdag, der Putin sa til Kim at de to kjemper «sammen mot moderne nazisme».

Putin sa også at de nordkoreanske soldatene kjempet heltemodig og bidro til å gjenerobre Kursk-regionen i Russland.

Kim takket Putin for rosen til de nordkoreanske soldatene, og sa at Nord-Korea er «villig til å hjelpe Russland så mye som mulig som en broderlig plikt».

– Vårt forhold utvikler seg i alle sfærer, sa Kim.

De to møttes etter en offisiell mottakelse i Beijing. Kreml har lagt ut en video på Telegram der de to setter seg inn i Putins offisielle bil på vei til møtet.

Om lag 2000 nordkoreanske soldater som var sendt ut for å hjelpe Russland i krigen mot Ukraina, har blitt drept, anslår sørkoreansk etterretning. Verken Nord-Korea eller Russland har villet si hvor mange nordkoreanske soldater som er satt inn i krigen.