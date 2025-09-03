Markant nedgang i norske vekstselskaper

Etter å ha vokst jevnt frem til 2022, har antallet norske vekstselskaper alt betydelig de siste to årene.

Analysen, som er gjort i forbindelse med kandidatutvelgelsen til Entrepreneur Of The Year, har følgende kriterier: Selskapet må ha hatt en omsetningsvekst på over 20 prosent de siste to årene, positivt resultat siste regnskapsperiode, positiv egenkapital og omsetning på over 20 millioner kroner.

I perioden 2020-2022 oppfylte 13.889 selskaper kriteriene. I perioden 2021-2023 falt antallet til 12.850 selskaper, og de ferskeste tallene for 2022–2024 viser en videre nedgang til 10 898 selskaper.

Mer krevende

– Utviklingen viser at det er blitt mer krevende å drive fram vekst de siste årene. Dette er en viktig påminnelse om at vilkårene for verdiskaping i Norge må være stabile og forutsigbare, sier Ina K. Rosenberg, leder for EY Entrepreneur Of The Year i Norge.

Danske Bank, som er samarbeidspartner for årets kåring, peker på viktigheten av gode rammevilkår for norske gründere og vekstselskaper.

– Tallene viser en foruroligende trend. For å henge med i den internasjonale konkurransen er Norge avhengig av gründere og selskaper som tenker nytt på tvers av sektorer. Den offentlige debatten i forkant av stortingsvalget viser hvor aktuelt dette temaet er. Det er avgjørende å sørge for gode rammebetingelser og forutsigbarhet for bedriftene som skaper arbeidsplasser, innovasjon og fremtidige verdier, sier Ronny Junge-Larsen, leder for bedriftsmarkedet i Danske Bank.