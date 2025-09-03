Ukraina-garantier: Rutte venter rask avklaring

Rutte møtte onsdag Estlands president Alar Karis i Brussel. Etter møtet sa Nato-sjefen at han torsdag eller fredag vil få klarhet i «hva vi kan levere som kollektiv».

– Det betyr at vi kan arbeide enda mer intenst, også med amerikansk side, sier han videre.

Den såkalte koalisjonen av villige møtes torsdag i Paris. Den består av rundt 30 land som støtter Ukraina. Samtalene ventes å dreie seg om hva slags sikkerhetsgarantier som kan gis Ukraina etter en eventuell våpenhvile for å unngå at Russland angriper på nytt.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj deltar også på møtet i Paris, der Frankrikes president Emmanuel Macron er vertskap. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) deltar digitalt.

Les også SEB sår tvil om Ukraina-fred: – Handler om å tape saktere «Vi ser liten grunn til å forvente stans i kampene før utgangen av 2026,» mener SEB om Ukraina-fred. Også i markedet er forventningene kraftig redusert.

USAs president Donald Trump, som har jobbet for å gjøre slutt på krigen, har sagt at amerikanerne kan spille en støtterolle til europeerne. Han har imidlertid utelukket å sende amerikanske soldater til Ukraina.

Diplomater opplyser til AFP at europeiske land i koalisjonen ble satt under press for å tydeliggjøre hva de kan bidra med på et møte mellom landenes militære ledere forrige uke.

Macrons kontor meldte tirsdag at det europeiske bidraget nå er sterkt nok til å kunne si til USA at Europa er klare for å garantere for ukrainernes sikkerhet så lenge USA gir en sikkerhetsgaranti til europeerne – en såkalt backstop.