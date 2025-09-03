Nordiske ledere: – Putin ønsker ikke fred

– Vi bekrefter vår urokkelige støtte til Ukrainas suverenitet, uavhengighet og territorielle integritet i møte med Russlands fortsatte ulovlige angrepskrig. Vi er stolte av å stå sammen med president Zelenskyj i København i dag, heter det i en felles uttalelse fra lederne i de åtte landene.

– Putin ønsker ikke fred. Det har vi tydelig sett de siste ukene. Og vi har sett det mange ganger før. Ukraina er klar for forhandlinger. Landet er klar til å inngå en betingelsesløs og fullstendig våpenhvile, heter det videre.

Russland har derimot ikke vist tegn til å ville forplikte seg til våpenhvile, påpeker de nordiske og baltiske landenes ledere.

– Russland fortsetter å finne unnskyldninger for å utsette, samtidig som de trapper opp sin brutale og vilkårlige bruk av vold, inkludert bevisste angrep mot sivile i Ukraina. Russland utgjør en langsiktig trussel, ikke bare mot Ukraina, men mot sikkerheten i Europa, det transatlantiske fellesskapet og den bredere internasjonale orden, slår de fast.

– Utrolig styrke

Danmarks statsminister Mette Frederiksen roser ukrainerne for deres «utrolige styrke og evne til å forsvare sitt land», og påpeker at de nordisk-baltiske landene er blant de største bidragsyterne.

– Derfor er jeg glad for at vi kan samles på Marienborg med Zelenskyj for å vise vår utvetydige støtte til Ukraina og legge ytterligere press på Russland, het det i en pressemelding fra henne før onsdagens møte.

Samme dag som Zelenskyjs besøk, kunngjorde den danske regjeringen at ukrainske Fire Point skal produsere brensel til krysserraketter i Danmark. Danmark blir dermed det første Nato-landet til å huse den ukrainske forsvarsindustrien, ifølge den danske regjeringen.

Bekymrer

– Vi vil trappe opp den militære støtten til Ukraina. Vi understreker det presserende behovet for å fremskynde leveringen av våpen, ammunisjon og luftforsvarssystemer, heter det i fellesuttalelsen fra de åtte landene.

At Russland øker samarbeidet med Nord-Korea, Iran og Kina, bekymrer dem.

– Det har også bredere konsekvenser for global sikkerhet. Hvis vi tillater Russland å lykkes i Ukraina, kan andre følge samme vei med militær aggresjon, mener de nordiske og baltiske landenes ledere.

Nytt møte torsdag

Zelenskyj skal torsdag også delta på et møte i den såkalte koalisjonen av villige, som består av land som støtter Ukraina mot den russiske angrepskrigen.

– Hovedhensikten er å møte Zelenskyj personlig før vi i morgen har møte i koalisjonen som hjelper Ukraina på ulike vis, og å styrke ham personlig før de samtalene og sende et tydelig signal til USA om at vi står veldig støtt bak Ukraina, sier Sveriges statsminister Ulf Kristersson til TT.

Frankrikes president Emmanuel Macron er vert for torsdagens møte og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) skal delta digitalt. Han var onsdag ikke til stede på møtet i Danmark på grunn av valgkamparbeid.

– Han har og har hatt tett kontakt med sine nordiske kolleger opp mot møtet og har også hatt kontakt med Ukrainas president Zelenskyj nå i forkant, sier statssekretær Kristoffer Thoner (Ap) til NTB.