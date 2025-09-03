Putin ber Zelenskyj komme til Moskva

Russlands president Vladimir Putin sier at han vil møte Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj dersom han kommer til Moskva.

Publisert 3. sep.
HJEM: Russlands president t Vladimir Putin sier at han vil møte Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj dersom han kommer til Moskva.  Foto: AP / NTB
NTB
– Dersom møtet med Zelenskyj er godt forberedt, er jeg villig til å møte ham, sa Putin under en pressekonferanse i Beijing onsdag.

– La Zelenskyj komme til Moskva, så vil møtet finne sted, sa han.

Ifølge USAs president Donald Trump har Putin tidligere sagt seg villig til å møte Zelenskyj, men dette er ikke bekreftet fra Kreml.

Zelenskyj har på sin side åpnet for å møte den russiske presidenten enten i Sveits, Østerrike eller Tyrkia.

Ifølge Trump har Putin også sagt seg villig til å «bytte territorier» med Ukraina.

Under onsdagens pressekonferanse sa Putin at Russland ikke kjemper for erobre territorier i Ukraina, men for å forsvare folks rettigheter der.

– Dersom fornuften seirer, kan vi bli enige om en akseptabel måte å få en slutt på konflikten i Ukraina, sa Putin onsdag.

– Det er lys i enden av tunnelen, la han til.

Putin sa videre «at ellers må vi løse dette militært» og hevdet at russiske styrker rykker fram på alle fronter i Ukraina.

Putin sa også at han er enig i at alle land kan velge sine egne sikkerhetsgarantier, og at dette gjelder både Russland og Ukraina. Samtidig gjentok han sin motstand mot ukrainsk Nato-medlemskap og sa at de som er ansvarlige for situasjonen, er «de som ignorerte russiske sikkerhetsinteresser».

