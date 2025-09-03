Klart rødgrønt flertall i ny måling

De rødgrønne partiene har 88 mandater mot 81 for de borgerlige partiene, ifølge målingen, som er utført av InFact for Nettavisen.

I målingen er Arbeiderpartiet største parti med 26,5 prosent oppslutning, som er en liten nedgang fra augustmålingen. Deretter følger Fremskrittspartiet, som har den største nedgangen. De faller 2,1 prosentpoeng til 21,8 prosent.

Valgforsker Jonas Stein ved Universitetet i Tromsø sier til avisen at spenningen fortsatt lever før valgdagen.

– Støre er favoritt, kanskje 70–30 eller 75-25, men det er ikke helt håpløst for borgerlig side, sier Stein til Nettavisen.

Høyre får bare 13,6 prosent oppslutning, mens Rødt har den største fremgangen med 1,6 prosentpoeng. I målingen er alle de etablerte småpartiene over sperregrensen.

Målingen ble tatt opp 2. september med 1109 respondenter. I Nettavisens augustmåling var det borgerlig flertall.

I et snitt av meningsmålingene i august var Ap største parti med 27,3 prosent i oppslutning, etterfulgt av Frp på 21,2 prosent, Høyre på 15,3 prosent, SV på 6,3 prosent, Sp på 6,2 prosent og Rødt på 6,1 prosent. KrF (4,6), MDG (4,3) og Venstre (4,2) var alle over sperregrensen.

Oppslutning for norske stortingsparti i Nettavisens septembermåling:

Ap 26,5 (-0,4), Frp 21,8 (-2,1), H 13,6 (+0,4), R 7,3 (+1,6), Sp 6,3 (+0,7), KrF 5,2 (-0,4), SV 5,4 (-0,1), V 5,1 (0), MDG 4,6 (+0,9).