Slik «angriper» han Europa

Et privatfly med EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen om bord ble nylig tvunget til å ta en uvanlig innflyging til Plovdiv lufthavn i Bulgaria etter GPS-forstyrrelser, skriver Financial Times.

– Var flyet bevisst målrettet? Det spørsmålet er «best å stille russerne», sier kommisjonens talsperson Arianna Podesta.

Hendelsen føyer seg inn i en rekke episoder der sivile og militære fly i Øst-Europa er rammet av GPS-jamming. Siden Russlands fullskalainvasjon av Ukraina i 2022 har slike forstyrrelser skapt problemer både for våpensystemer og sivil navigasjon.

– Presisjonsstyrte våpen blir hardt rammet. Smarte bomber blir gjort dumme av GPS-spoofing og jamming. Små droner møter det rutinemessig, ifølge Todd Humphreys ved University of Texas.

Store konsekvenser

Radioopptak viser at pilotene på von der Leyens fly måtte diskutere «noen problemer med GPS-skanneren» med flygelederne. Dette tvang dem til å endre tilnærming til landingen.

– Hvis pilotene endret kurs på grunn av jamming, er det nærmest sikkert at begge GPS-mottakerne i flyets system ble jammet. Piloter avviker ikke uten grunn, ifølge Humphreys.

Militære eksperter peker på Russland som en hovedaktør bak forstyrrelsene. Jamming har tvunget fly til å returnere til Finland, og kartlegginger viser at Bulgaria og Svartehavsregionen er utsatt.

– Ukraina er «et hav av elektronisk jamming», sier en høytstående britisk militærkilde.

Også avanserte russiske systemer, som Tobol-antenner, kan rettes direkte mot enkeltmål, uten å skape bred forstyrrelse, ifølge Erik Kannike i SensusQ.

Slike inngrep får konsekvenser langt utover militære operasjoner. Finansmarkeder, strømnett og telekommunikasjon er også avhengige av GPS. Ifølge Humphreys har man ennå ikke funnet en billig og globalt tilgjengelig erstatning for systemet.