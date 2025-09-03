Trump: Amerikanske styrker forblir i Polen

Trump tok imot Polens nyvalgte president Karol Nawrocki i Det hvite hus onsdag formiddag lokal tid.

Til tross for at Trump gjentatte ganger har uttrykt et ønske om at Europa må ta mer ansvar for egen sikkerhet, gjorde han det klart at amerikanske styrker i Polen skal bli værende der.

– Vi kan sende flere styrker dit om Polen ønsker det, sier Trump.

– Vi har tenkt på å fjerne styrker fra andre land, men ikke Polen. Vi vil hjelpe Polen med å beskytte seg selv, sier han videre.

Ifølge Nawrocki er det i dag rundt 10.000 amerikanske soldater i Polen. Han sier til Trump at han er glad for den amerikanske støtten.

Nawrocki, som støttes av ytre høyre-partiet Lov og rettferdighet (PiS) er en erklært beundrer av Trump, som var raskt ute med å gratulere Nawrocki med seieren da valgresultatet var klart i juni. Han inviterte samtidig den polske presidenten til Det hvite hus.

Polen har de siste årene vært blant de fremste støttespillerne for nabolandet Ukraina i forsvaret mot russiske invasjonsstyrker.

