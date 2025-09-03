Krisemåling for Høyre

De rødgrønne partiene har et flertall med 88 mandater mot 80 for de borgerlige partiene, viser en måling Verian har utført for TV 2. Pasientfokus beholder sitt ene mandat.

Arbeiderpartiet er største parti på 27,4 prosent og har en fremgang på 1,2 prosentpoeng sammenlignet med augustmålingen. Fremskrittspartiet er fortsatt det største borgerlige partiet og øker 0,4 prosentpoeng til 21,6 prosent.

Høyre faller 0,6 prosentpoeng til 14,6 prosent i nok en dårlig måling for partiet.

Ap og Frp størst i september

Flere av de borgerlige partiene styrer mot stupet, sier TV 2s politiske kommentator Aslak Eriksrud.

– Høyre er i en dyp krise. Denne målingen isolert er ikke en krise i seg selv. Men Høyre klarer ikke å løfte seg, mener Eriksrud.

Tidligere onsdag viste en Nettavisen -måling i stor grad den samme tendensen.

Så langt i september har det vært seks meningsmålinger, ifølge Poll of polls. I et gjennomsnitt av de seks meningsmålingene har Arbeiderpartiet 26,5 prosent oppslutning, Frp 21,6 prosent og Høyre 14,5 prosent. Deretter ligger SV, Sp, Rødt og MDG og vaker rundt 6 prosent, mens Venstre og KrF ligger rett over sperregrensen med 4,4 prosent oppslutning.

87 mot 82 mandater

Gjennomsnittet av de seks målingene gir de rødgrønne partiene 87 mandater og de borgerlige partiene 82 mandater.

Oppslutningen for norske stortingspartier i TV 2s siste måling 3. september:

Ap 27,4 (+1,2), Frp 21,6 (+0,4), H 14,6 (-0,6), MDG 6,4 (+0,3), Sp 5,8 (-0,2), SV 5,6 (-0,7), R 5,5 (-0,2), V 4,2 (+0,2), KrF 4,2 (-0,1), Andre 4,7 (-0,2).

Usikkerhetsmarginen er mellom +/-1,4 og +/-2,8 prosentpoeng. Målingen ble gjennomført i perioden 28. august til 3. september 2025 med et utvalg på 2301 personer.