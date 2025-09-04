Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Man trenger ikke en grad i internasjonale relasjoner for å forstå budskapet Xi Jinping sendte onsdag da han lot stridsvogner, hypersoniske missiler og andre våpen rulle gjennom Beijing. Han vil avsette USA som verdens ledende makt. Hva vil president Donald Trump gjøre med det?

Xis fotoseanse med Vladimir Putin og Kim Jong-un var et illevarslende bilde for den frie verden.

En akse av USAs motstandere lever i beste velgående, og Trumps tilbakekomst til makten har ikke dempet det voksende samarbeidet deres. Noen av Trumps rådgivere er opptatt av å splitte Xi og Putin, en variant av Richard Nixons åpning mot Kina i 1972. Men Nixon utnyttet en allerede eksisterende splittelse med Sovjet, og ukens kameratskap er en påminnelse om at en slik kløft ikke finnes nå.

At Beijing valgte å vise frem sin militære styrke på 80-årsdagen for slutten av andre verdenskrig er bemerkelsesverdig. Motstanderaksen ønsker å fortelle en ny historie om verden etter 1945 – en som nedtoner USAs unike rolle i å avslutte krigen og bygge den påfølgende orden. Den revisjonistiske historien er del av en større ambisjon om å ommøblere den globale maktbalansen.

Men hva er Trumps strategi? Han håper at hans personlige diplomati kan bidra til å inngå avtaler med ulike diktatorer om ulike saker. Men USAs motstandere står samlet, mens Trump bombarderer USAs allierte med tollsatser.

MILITÆRPARADE I BEIJING: Kinesiske helikoptre flyr i formasjon under en militærparade for å markere 80-årsdagen for slutten på andre verdenskrig i Beijing onsdag. Foto: NTB

Financial Times

Kinas president Xi Jinping snakker om global styring, suveren likhet, internasjonal rettsstat og multilateralisme. Tilbudet vil vinne gjenklang hos mange som er forferdet over Donald Trumps angrep, men appellen i Xis visjon er illusorisk.

Die Welt

Tyskland hadde i dag trengt hundrevis av gründere som Ferdinand Porsche, men denne typen personer trekkes heller til USA, Dubai eller Sveits. Hans liv minner oss om verdien av mot, flid og radikalitet. Den som ikke risikerer noe, vinner heller ingenting. Den som ikke gir alt og stiller alt spørsmål ved, blir i beste fall nummer to.

Dagens Industri

Det er ikke amerikansk politikk som har virkeliggjort den amerikanske drømmen. Ved hjelp av teknologi og marked har enkeltpersoner og bedrifter gjort dette på egen hånd. Frem til nå har det frie næringslivet vunnet systemkampene i USA.

