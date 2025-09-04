Innleieforbudet kan reverseres: - Konsekvensene har vært dramatiske

Et borgerlig flertall kan åpne for at innleieforbudet fra bemanningsbransjen oppheves. – Bedriftene trenger stabile rammer og forutsigbarhet, sier advokat Ole André Oftebro.

STORE FORSKJELLER: For arbeidsrettsfeltet kan det få store konsekvenser hvem av Jonas Gahr Støre (Ap), Guri Melby (V), Dag-Inge Ulstein (KrF), Erna Solberg (H) og Sylvi Listhaug (FrP) som får sentrale posisjoner etter valget.  FOTO: NTB
Silje Sundt Kvadsheim
Journalist
