– Hvorfor er vi interessert i hva Russland mener om styrker i Ukraina? Det er en suveren stat. Det er ikke opp til dem å bestemme, sier Rutte torsdag.

Russland har uttalt at de mener at sikkerhetsgarantiene Ukraina ønsker seg som del av en fredsavtale – altså når krigen mellom Russland og Ukraina er slutt – er provokasjoner mot landet deres.

– De er ikke garantier for Ukrainas sikkerhet. De er garantier som setter det europeiske kontinentet i fare, sa talsperson for det russiske utenriksdepartementet, Maria Zakharova.

Samtaler i Paris

Ledere fra den såkalte koalisjonen av villige land, ledet av Frankrike og Storbritannia, holder torsdag samtaler i Paris for å fastsette bidragene til de planlagte sikkerhetsgarantiene.

Frankrikes president Emmanuel Macron kunngjorde onsdag at sikkerhetsgarantiene er ferdigstilt og klare for politisk godkjenning.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj ankom Paris onsdag kveld. Også statsminister Jonas Gahr Støre deltar på møtet, men digitalt. Det ser også Spanias statsminister Pedro Sánchez seg nødt til, da flyet hans hadde tekniske problemer torsdag morgen.

Fikk tilbakemelding fra Trump

– Det er kommet i gang nå. Der er Zelenskyj med, europeere med, men også USA sitter og lytter på møtet, sier Støre på spørsmål fra NTB om møtet, med henvisning til Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

Senere på dagen skal lederne ha et telefonmøte med USAs president Donald Trump.

– Jeg fikk en tilbakemelding fra Trump i natt, på den tilbakemeldingen vi ga etter mitt Ukraina-besøk i forrige uke. Så nå er det tett kontakt mellom USA og Europa, fortsetter Støre, uten å gå inn på hva tilbakemeldingene gikk ut på.