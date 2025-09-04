Sveriges regjering vil halvere matmomsen

Forslaget er lagt fram i det kommende statsbudsjettet for Sverige.

– Vi gjør dette for å gjøre livet lettere for svenske familier; det vil være en sentral del av dette budsjettet, sa statsminister Ulf Kristersson på en pressekonferanse torsdag.

Ønsket fra den svenske regjeringen er at dagligvarebransjen skal la den reduserte momsen på matvarer få fullt gjennomslag i matprisene. De sier at de derfor vil gi det svenske konkurransetilsynet i oppdrag å overvåke dette.

– Det kan virke åpenbart, men det må tas mange beslutningen før forbrukerne møter matvareprisene i butikkene, fortsatte Kristersson.