Sveriges regjering vil halvere matmomsen

Den svenske regjeringen og samarbeidspartiet Sverigedemokraterna foreslår å halvere matmomsen til 6 prosent fra og med 1. april neste år.

Publisert 4. sep.
Den svenske regjeringen vil halvere momsen. Det vil i så fall bety billigere matvarer for nordmenn på svenskehandel. Foto: Thomas Winje Øijord / NTB Thomas Winje Øijord / NTB
NTB
Forslaget er lagt fram i det kommende statsbudsjettet for Sverige.

– Vi gjør dette for å gjøre livet lettere for svenske familier; det vil være en sentral del av dette budsjettet, sa statsminister Ulf Kristersson på en pressekonferanse torsdag.

Ønsket fra den svenske regjeringen er at dagligvarebransjen skal la den reduserte momsen på matvarer få fullt gjennomslag i matprisene. De sier at de derfor vil gi det svenske konkurransetilsynet i oppdrag å overvåke dette.

– Det kan virke åpenbart, men det må tas mange beslutningen før forbrukerne møter matvareprisene i butikkene, fortsatte Kristersson.

