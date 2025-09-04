Trump-administrasjonen varslet i forrige uke at de ville stanse rundt 50 milliarder kroner i utenlandshjelp som Kongressen tidligere har godkjent.

Det hvite hus hevdet at det er nødvendig å kutte i «offentlige utgifter som er 'woke', politiserte og bortkastede» for å få «orden på USAs finansielle situasjon».

Trump har fra før kuttet budsjettet og i praksis lagt ned USAID, verdens største humanitære hjelpeorganisasjon, og i forrige uke listet Det hvite hus opp en rekke internasjonale organisasjoner som ville miste amerikansk pengestøtte.

Ifølge listen ville ILO miste drøyt 1 milliard kroner i støtte fra USA, mens WTO ville miste ytterligere 290 millioner kroner.

Onsdag var imidlertid WTO fjernet fra kuttlisten, og torsdag forsvant også ILO. Begge organisasjoner bekrefter at de er kjent med dette, men Det hvite hus har ikke gitt noen forklaring.

USA bidrar med rundt 290 millioner kroner til WTO år, noe som tilsvarer drøyt 11 prosent av organisasjonens budsjett.

USA har også dekket 22 prosent av ILOs budsjett, men verken de eller WTO har ennå fått overført bidragene verken for 2024 eller inneværende år.

(©NTB)