USA starter gransking av Lisa Cooks boliglån

Trump begrunnet avskjedigelsen av Cook med uregelmessigheter i boliglån som hun hadde på to boliger hun kjøpte i Georgia og Michigan, før hun ble utnevnt til styremedlem i sentralbanken Federal Reserve i 2012.

Cook har nektet å gå av og har saksøkt Trump-administrasjonen for det hun sier er en ulovlig oppsigelse. Advokaten hennes, Abbe Lowell, sier at administrasjonen nå leter etter ethvert påskudd for å rettferdiggjøre oppsigelsen.

Trump har lenge presset sentralbanksjef Jerome Powell til å kutte renten, noe Powell har motsatt seg fordi han mener det kan fyre opp under inflasjon. Men ved å fjerne Cook kan presidentens støttespillere få flertall i sentralbankens styre og dermed undergrave Powells stilling.